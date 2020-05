Coronavirus: Francia, rinviato concerto su Arco di Trionfo

(ANSA) – PARIGI, 3 MAG – Niente concerto sull’Arco di Trionfo domani sera per Bob Sinclar, il dj francese fra i più noti al mondo: l’evento, che sarebbe dovuto svolgere senza pubblico e con raccolta fondi per la lotta contro il Covid-19, è stato rinviato per il mancato benestare da parte del ministero dell’Interno. Lo afferma Bfm Tv. Secondo fonti dei “monumenti nazionali”, l’organismo che gestisce i principali siti storici di Francia, si tratterebbe di “un rinvio di comune accordo per evitare tutti i rischi di assembramento a una settimana dall’inizio della riapertura dopo il lockdown. Il concerto doveva essere trasmesso sulla piattaforma Circle Music, organizzatrice dell’evento, su Youtube e in tv. Tre giorni fa, il dj aveva avvertito i suoi fan di non muoversi: “Non ci sarà un grande impianto sonoro attorno all’Arco di Trionfo – le parole di Sinclar – non si sentirà e non si vedrà niente. Meglio rimanere a casa e condividere così un momento insieme”.