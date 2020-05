Calcio: Verona, da domani via a test medici per giocatori

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Da domani largo alle procedure per garantire il rispetto del protocollo sanitario all’interno dello Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, poi via libera alle sedute individuali dei calciatori. L’Hellas Verona, attraverso una nota sul propio sito ufficiale, “ringrazia anzitutto le autorità governative e la Regione Veneto per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra” e annuncia il programma di ripresa degli allenamenti. La società, a partire da domani, “si attiverà per garantire il rispetto scrupoloso del protocollo sanitario, evidentemente a tutela della salute dei propri tesserati. La data di inizio delle sedute individuali verrà quindi comunicata a procedure ultimate”. Si partirà quindi con visite, analisi e test medici, da programmare e scaglionare. Contestualmente sarà sanificato il centro sportivo e verrà stilato un regolamento interno per i calciatori. In attesa di poter tornare nel centro sportivo, conclude il club, i calciatori del Verona “proseguiranno l’attività individuale di mantenimento fisico sin qui svolta”.(ANSA).