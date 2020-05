(ANSA) – PARIGI, 3 MAG – La Francia non imporrà alcuna quarantena alle persone, di qualunque nazionalità, che entreranno nel Paese provenendo dai Paesi Ue, dall’area Schengen o dal Regno Unito. Lo rende noto l’Eliseo. Ieri il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva annunciato la quarantena, prevista nelle misure del progetto di legge per la proroga dello stato d’emergenza sanitaria, “per chi entra nel territorio nazionale o arriva in un territorio d’Oltremare” o in Corsica.