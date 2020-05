EEUU activó reserva militar para operación antidrogras contra Venezuela

CARACAS – Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva con la cual anunció activa la reserva militar de su país para reforzar la operación antinarcóticos que tiene desplegado en el mar Caribe y el océano Pacífico. El objetivo, evitar que los narcotrafricantes envíen cargamentos a la nación. Así lo dio conocer la Casa Blanca en un comunicado oficial difundido en su página web.

“Se ordena al Secretario de Defensa que ordene al servicio activo durante no más de 365 días consecutivos, cualquier unidad y cualquier miembro individual no asignado a una unidad organizada para servir como una unidad de la Reserva Seleccionada bajo la jurisdicción del Secretario de Defensa , que no supere los 200 reservistas seleccionados al mismo tiempo, según lo considere necesario”, indica la misiva.

Aclara que la orden no busca “menoscabar o afectar” la autoridad otorgada por ley a un departamento; las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias y administrativas

El documento puntualiza que “esta orden no tiene la intención, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados , o agentes, o cualquier otra persona”.