Golf: McIlroy compie 31 anni, sognando il Masters

(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Ha riconquistato la vetta del ranking grazie a quattro successi nel 2019. Padrone del golf mondiale, Rory McIlroy oggi compie 31 anni. Il player nordirlandese prima dello stop alle gare per via della pandemia aveva ritrovato gloria ed exploit, tornando ai livelli del 2014-2015, gli anni d’oro che lo hanno consacrato come totem della disciplina. Dopo il ko nell’Open Championship dello scorso luglio il golfista di Holywood ha collezionato 12 piazzamenti Top 10 nelle ultime 14 partenze raccogliendo appunto un poker di vittorie. E ora il numero 1 del golf maschile sogna di coronare il Grande Slam con un trionfo al Masters, l’unico Major che manca nella sua bacheca. L’emergenza sanitaria ha portato gli organizzatori a spostare l’evento da aprile a novembre (12-15), e così McIlroy dovrà aspettare l’arrivo dell’autunno per dare l’assalto alla Green Jacket e unirsi nel mito a campionissimi della disciplina come Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan, Gene Sarazen e Tiger Woods. Il nordirlandese sogna di mettere fine a una maledizione che dura ormai da 6 anni. E’ infatti dal 2014, anno dell’exploit nell’Open Championship, che punta a completare l’opera. Al Masters fino a oggi per McIlroy sono arrivate solo delusioni col miglior piazzamento, un quarto posto, arrivato nel 2015. Ma ora McIlroy sa di avere una nuova possibilità e per tutti è il grande favorito al trionfo nel torneo dei tornei del green. (ANSA).