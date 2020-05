Calcio: Neymar vuole il Barca, disposto a tagliarsi ingaggio

(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Barcellona a tutti i costi. Neymar è disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare in blaugrana: ne è sicuro il quotidiano il Mundo Deportivo che spiega come il brasiliano, di recente, abbia detto no a una mega-proposta del Paris Saint-Germain, la sua attuale squadra, che gli avrebbe sottoposto un rinnovo da 100 milioni. Neymar, rifiutando, avrebbe rilanciato il messaggio al Barca, dicendosi disposto a rinunciare a metà del proprio ingaggio. Il club catalano ha messo gli occhi anche su Kevin De Bruyne, mezzala di punta belga del Manchester City, ma soprattutto sul rilancio della ‘cantera’, dal momento che vuole far rientrare Alena dal prestito e lanciare definitivamente il giovanissimo talento Riqui Puig. Nel mirino anche il terzino del PSG, Bernat, pronto eventualmente a sostituire Semedo nel caso in cui il portoghese finisse all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez. (ANSA).