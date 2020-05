Coronavirus: niente ricevimento Quirinale per 2 giugno

(ANSA) – ROMA, 4 MAG – Salta il tradizionale ricevimento del primo giugno che si svolge nei giardini del Quirinale in occasione della festa della Repubblica. L’emergenza coronavirus rende ovviamente impossibile l’evento e la presidenza della Repubblica ha già deciso che non avrà luogo. Il ricevimento negli splendidi giardini del Quirinale che raccoglie il gotha della politica, della cultura e dell’imprenditoria italiana rappresenta un po’ il barometro dello stato di salute della Repubblica e non è la prima volta che viene sospeso. Nel 2012 il presidente Napolitano – in piena crisi economica – aveva prima deciso di snellire il formato del ricevimento e poi, nel 2013 e 2014, di sospendere l’evento. Poi, nel 2015, il presidente Sergio Mattarella decise di aprire il più possibile il palazzo del Quirinale alla fruizione dei cittadini e ripristinò anche il tradizionale ricevimento seppur in forma più sobria che nel passato. Oggi lo stesso Mattarella si trova costretto a un nuovo inevitabile stop.