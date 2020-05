Fase 2: volo Roma-Bari con 23 passeggeri,’finalmente a casa’

(ANSA) – BARI, 04 MAG – E’ atterrato a Bari alle 10.25 il volo in arrivo da Roma con 23 passeggeri a bordo, in prevalenza giovani, che rientrano in Puglia grazie all’allentamento delle misure previste per la ‘fase 2’. “Finalmente a casa dopo mesi”, dicono due ragazzi mentre si allontanano dall’aeroporto con molte valigie. “Io – dice un’altra ragazza – manco da Natale”, mentre altre persone che escono dallo scalo aggiungono: “Sappiamo che dobbiamo fare la quarantena, ma dopo mesi sarà un piacere stare con i nostri parenti”. Il volo Roma-Bari, come accade da diverse settimane, è l’unico della giornata. “Stiamo studiando un protocollo con L’Enac per mettere in sicurezza i passeggeri e garantire che da Bari si possa partire in modo sicuro, aumentando così le tratte – spiega il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – . Appena il protocollo sarà validato potremo con le compagnie prevedere ulteriori voli”.