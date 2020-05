Argentina: il presidente con la chitarra invita i giovani a stare in casa

BUENOS AIRES. – Impegnato a contrastare la pandemia da coronavirus anche con misure non tradizionali – ieri ha reclutato i dieci migliori vignettisti per una campagna sui giornali e le reti sociali – il presidente argentino Alberto Fernández, ha deciso di imbracciare la sua chitarra e rivolgersi in musica agli adolescenti ed ai giovani.

In una clip video di un minuto e 15 secondi il capo dello Stato propone l’inizio della canzone “Todas las hojas son del viento” (Tutte le foglie appartengono al vento) del grupo argentino di rock “Pescado Rabioso”, guidato dal defunto cantautore Luis Alberto Spinetta.

“Questa canzone del “Flaco” Spinetta – dice – parla della importanza di proteggere bene i bambini. E questo è il momento di proteggerci fra di noi. Volerci ancora più bene. Proteggerci e restare a casa perché un virus non ci attacchi”.

Mostrando un fermo immagine di un abbraccio fra lui e suo figlio Estanislao, artista “drag queen” di 25 anni, il leader peronista sostiene che “voi potreste essere mio figlio o mia figlia, e so quanto costi agli adolescenti rimanere in casa”.

Ma, dice poi, “dovete avere inventiva, usare l’immaginazione degli adolescenti, E questo è il momento di parlare con i tuoi amici attraverso lo schermo, di passare molto tempo con loro, di disegnare, di comporre musica, di crearla, e anche di pensare”.

Gli sforzi del governo argentino per contenere gli effetti del Covid-19 hanno avuto un risultato accettabile perche il Paese, che ha una popolazione di 45 milioni di abitanti, ha registrato 4.783 contagiati, di cui 246 morti.

L’Argentina è soltanto al nono posto fra le Nazioni latinoamericane, dopo Brasile, Perù, Ecuador, Messico, Cile, Repubblica dominicana, Panama e Colombia.