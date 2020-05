Vestager, aiutare chi non ha stessi margini Germania

(ANSA) – BRUXELLES, 4 MAG – Quello che fa la Germania con gli aiuti di Stato “è assolutamente giusto, ma la cosa triste è che nessuno ha lo stesso spazio di bilancio, quindi dobbiamo trovare un modo e credo che uno dei più importanti per affrontare l’asimmetria sia avere un forte piano per la ripresa, basato sull’architettura del bilancio Ue”, che è “nota” per la sua capacità di redistribuzione: lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager, al Parlamento Ue.