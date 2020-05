Solinas, su ordinanza nessun rilievo

(ANSA) – CAGLIARI, 4 MAG – “Ho ragione di pensare che la nostra ordinanza sia giuridicamente e amministrativamente coerente rispetto alle competenze dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna”. Così il governatore Christian Solinas a Sky tg 24 sul provvedimento che anticipa alcune aperture rispetto all’ultimo Dpcm e sul quale il governo potrebbe avanzare dei rilievi. “In questi giorni – aggiunge Solinas – sono in stretto contatto con il ministro Boccia ma oggi non ci siamo ancora sentiti. Posso dire che al momento – conferma il presidente della Regione – non ci è arrivata alcuna notizia in merito all’ordinanza”. Secondo quanto apprende l’ANSA, in queste ore tutte le ordinanze delle singole Regioni vengono valutate articolo per articolo dagli uffici competenti del ministero degli Affari regionali e solo al termine di questo ‘screening’ gli esperti forniranno al ministro le valutazioni da cui dipenderà il via libero al testo o l’avvertimento per le parti giudicate non in linea con le direttive del governo nazionale. (ANSA).