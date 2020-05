(ANSA) – ROMA, 4 MAG – “Alcuni Paesi stanno iniziando ad allentare le misure di contenimento” contro il coronavirus ma in questa fase è necessario “non rilassarsi sulle misure di base come lavarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale” così come è importante proseguire con “il tracciamento dei contatti”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.