Coronavirus: da De Niro a Mariah Carrie, un Telethon per Ny

(ANSA) – NEW YORK, 4 MAG – Spike Lee, Mariah Carey, Robert De Niro, Bon Jovi, Billy Joel e Sting. Sono alcune delle celebrity che parteciperanno al telethon che si terrà il prossimo 11 maggio. L’evento, chiamato Rise Up New York! (alzati New York), è stato organizzato da iHeartRadio e l’organizzazione caritatevole Robin Hood. Sarà presentato da Tina Fey, tra le star del Saturday Night Live e servirà a raccogliere fondi da destinare a tutti i newyorkesi le cui vite sono state sconvolte dalla pandemia di Covid-19. Il telethon sarà trasmesso sia delle emittenti tivù che radiofoniche di New York. Sono previste apparizioni anche del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, del sindaco Bill de Blasio, di Barbra Streisand, Jake Gyllenhaal, Jennifer Lopez, Jimmy Fallon, Julianne Moore e Lin-Manuel Miranda.