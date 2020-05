Prove di normalità a Sassuolo, giocatori in campo

SASSUOLO (MODENA). – É stata l’ultima squadra di serie A a scendere in campo e la prima a tornare nel proprio quartier generale, seppur in forma individuale, per riprendere gli allenamenti. Arriva da Sassuolo, dopo un lungo stop, il primo timido segno di normalità per il calcio italiano.

La squadra di De Zerbi, infatti, è stata l’ultima a giocare una gara di campionato, quella di lunedì 9 marzo contro il Brescia, ed è stata la prima a ripartire, pur nel rispetto delle stringenti prescrizioni.

I calciatori hanno scelto in forma volontaria di allenarsi. I primi a scendere in campo nel turno delle 9 sono stati Djuricic, Magnani e Rogerio divisi nei tre dei sei campi del Mapei Football center, il centro sportivo di proprietà del club emiliano inaugurato nel giugno del 2019 e che si trova alla periferia di Sassuolo.

Nessun tecnico è stato presente agli allenamenti, ma solo un medico per eventuali emergenze, un preparatore e un addetto alla sicurezza. I calciatori sono arrivati ognuno con la propia auto, già cambiati e al termine della seduta, solo atletica e senza pallone, hanno lasciato l’impianto. Nessun accesso agli spogliatoi e doccia rigorosamente da fare a casa. I giocatori non sono stati sottoposti a tamponi, test e misurazione della temperatura.

Agli allenamenti individuali ha assistito, a distanza, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

“Oggi – ha detto ai microfoni di Sky Sport – abbiamo fatto un passo importante, grazie al buon senso dei governatori che ci hanno permesso di ripartire, con tutte le precauzioni del caso. Ci auguriamo che i contagi diminuiscano e si perdano sempre meno vite umane, poi si vedrà. Si tratta di tenere in piedi l’azienda calcio, altrimenti si rischia grosso. Dobbiamo pensare a tutto il sistema”.

Trattandosi di allenamenti facoltativi la società non ha diffuso i nomi degli altri calciatori scesi in campo in questa giornata. Sono stati tuttavia notati nel corso della mattinata altri neroverdi come Peluso, Kyriakoupolos, Bourabia, Haraslin, Toljan, Rasapdori.

I turni di allenamento di un’ora sono terminati alle 13 e proseguiranno per tutta la settimana fino a venerdì con le stesse modalità.