Simonovis: “Es difícil creer situación de Macuto”

CARACAS – El comisionado de Seguridad designado por la AN, Iván Simonovis, calificó como difícil de creer la versión del gobierno chavista sobre los hechos de Macuto, aunque señaló, que en lo ocurrido en ese lugar hubo muertos.

“Es difícil a veces creerle al régimen, con los show que ellos montan, cuando analizas el sitio y las evidencias, hay unos protocolos de actuación que no se cumplieron y te hacen presumir que no fue un hecho como ellos los describen”, declaró Simonovis a Sergio Novelli.

“En este momento obviamente está el tema que es posible que parte de esto sea para tapar el asesinatos de los 50 reos en Portuguesa, Petare, ahora bien, la verdad es que si eso es así, lo que entendemos es que hay personas muertas, venezolanos, dentro de ellos, según ellos mismos, está un capitán de la GNB que precisamente cumpliendo con su deber, trataba de hacer algo por el cese de la usurpación, esa es la realidad, no como lo quieren tergiversar de incursión, mercenarios…son venezolanos tratando de hacer algo por el país”, indicó.

Señaló que es difícil saber lo que en verdad ocurrió por la falta de credibilidad del Gobierno. “Yo insisto, no puedo decir con detalles que la operación haya sido cierta, porque hay muchos huecos, protocolos que no se cumplieron, se evidenciaron una serie de elementos que nunca debieron haberse fotografiado porque forman parte de una investigación no en ese momento, ellos están más preocupados por mostrar algo no sabemos si en un acto de desesperación o por querer hacerlo ver o porque sencillamente es un montaje”.

“Pero sí es cierto que hay venezolanos muertos (…) El descontento dentro de las fuerzas militares y policiales es bastante grande, porque padecen lo mismo que venezolanos de a pie, y no ven futuro en el socialismo del siglo 21, no tienen un seguro que los cubra, esa es la realidad que sucede allí y por eso tiene sentido lo que está pasando y que grupos se manifiesten, porque desean trabajar por un país que les ofrezca garantías y cumplir con el deber sagrado como policías”, dijo.

Simonovis manifestó que sería positivo si estas personas recibieran apoyo del exterior. “Si muchas veces han pedido la intervención de la FFAA ahí la tienen, por otro lado sería valioso que una coalición de países que apoya a Guaidó apoyaran a estos hombres en la forma que fuese posible y tener el éxito que deseamos: el cese de la usurpación”.

Contrato Jordan Goudreau

Sobre lo expuesto por el ex boina verde, Jordan Groudeau, manifestó no conocerlo así como tampoco el extracto del contrato que publicó.

“No tengo conocimiento de contrato, esto es un caso que para mí sería único, pero es una situación extraña, en su momento Guaidó declarará y aclarará de que se trata todo esto, si tiene relación con este señor Jordan, no tengo nada que ver ni opinar”.

De la misma manera, Rocío San Miguel abogada de DDHH se refirió al presunto contrato que habría firmado Juan Guaidó, JJ Rendón, Sergio Vergara y el exsoldado Jordan Goudreau, manifestando que, en base a su sentido común, no tiene credibilidad, “pero todo es posible en Venezuela”.

“A mí me indica el sentido común que esto no tiene credibilidad, pero todo es posible en Venezuela. Hemos señalado que nunca antes habían existido tantos militares presos, perseguidos, solicitantes de baja como existe ahora en la FFAA, y eso representa el malestar que hay dentro de la fuerza armada… Hay problemas de estabilidad muy profundos en el sistema político militar venezolano”, explicó.

Credibilidad cuestionable

Rocío San Miguel señaló que Vargas no es un espacio ideal para incursiones armadas, y cuestionó que no haya sido la Fuerza Armada la que informara al país de lo que estaba ocurriendo. “Eso ya plantea un punto de credibilidad cuestionable”.

Dijo que cuesta creer en dicha operación, porque fue presentado al país con una narrativa “donde se exhiben fotos de presuntos invasores, donde se ven tarjetas bancarias, cuesta mucho creerlo. No obstante “yo no desestimaría que algo ocurrió en Macuto y el país no alcanza a ver qué fue lo que realmente ocurrió”.

Y explicó: “Esto sucede en los llamados autoritarismos hegemónicos, cuando los ciudadanos ya no podemos distinguir que es falso y que no, pues no existe posibilidad u órgano del Estado capaz de exhibir justicia, credibilidad o incluso, ejercer control democrático y vigilancia sobre presunta acciones policiales y militares. No sabemos qué alcance tiene esto, si fue realmente una invasión o sucedieron otros eventos”.

“Es evidente que ocurren acciones que no sabemos si pueden atribuirse a todo un conjunto de militares desde el exterior y que pueden ser catalogado como insurgencia dirigida contra el poder que representa Maduro”, puntualizó.