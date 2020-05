(ANSA) – TORINO, 04 MAG – Cristiano Ronaldo è tornato a Torino: dopo quasi due mesi di isolamento a Madeira, il campione portoghese è rientrato sotto la Mole. Il suo jet privato è atterrato a Caselle intorno alle 22.30. Già da domani io campione portoghese seguirà il protocollo sanitario previsto per chi rientra dall’estero per l’emergenza coronavirus per poi cominciare ad allenarsi alla Continassa. (ANSA).