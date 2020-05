Amarcord: quando il Deportivo Italia stabilì cinque primati in un colpo solo

CARACAS – Il Deportivo Italia, il nostro Deportivo Italia ha scritto tante pagine importanti del calcio venezuelano.

Nell’edizione del 1964, gli azzurri stabilirono cinque primati in un colpo solo nella prestigiosa Coppa Libertadores. Il Deportivo Italia dopo aver guadagnato l’accesso alla fase a gironi, grazie alla vittoria 2-1 nel playoff contro lo Sport Bahia, fu inserito nello stesso girone con il Barcellona di Guayaquil e Colo Colo.

Il 3 maggio 1964, lo stadio “Modelo Alberto Spencer” fece da cornice alla sfida Barcellona – Deportivo Italia. Gli azzurri s’imposero per 0 – 1 grazie ad una rete del brasiliano José Do Nacimiento, meglio noto come “Zequinha”.

Quel giorno, la squadra della nostra collettività non solo portò a casa l’intera posta in palio, ma stabilì anche una serie di primati.

Quel 3 maggio di 56 anni fa, il Deportivo Italia diventò la prima squadra venezuelana a giocare la fase a gironi della Libertadores, la prima squadra venezuelana che segnava un gol nella fase a gironi, la prima che segnava in trasferta, la prima che vinceva e la prima che lo faceva in trasferta.

Sfortunatamente per gli azzurri quella fu l’unica vittoria in quell’edizione della Coppa Libertadores. Dopo quella vittoria, il Deportivo Italia perse: 4 – 0 a Santiago, 1 – 2 in casa con il Colo Colo e 0 – 3 con il Barcellona.

Gli azzurri partirono per quella trasferta con 20 persone: 14 calciatori a cui si aggiunsero Angelo Mariani (allenatore), il massaggiatore Sacchi, i dirigenti Mino D’Ambrosio (presidente) e Mela; il dirigente della FVF (Federación Venezolana de Fútbol) René Hemmer, ed il giornalista Héctor Sepúlveda

Qualche anno dopo gli azzurri, aggiungendo un altro primato al loro prestigioso palmarés battevano per 0 – 1 il Fluminense sul prestigioso campo del Maracaná di Rio de Janeiro.

(di Fioravante De Simone)