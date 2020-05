(ANSA) – MADRID, 5 MAG – In Spagna si stima che ad aprile siano stati persi 280mila posti di lavoro a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo rende noto il ministero del lavoro. In parte la causa è il crollo del turismo durante il lockdown. I sussidi statali hanno raggiunto un incremento del 137 per cento, è stato riferito in un comunicato.