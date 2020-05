Buddisti italiani rinnovano sito e social

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – L’Unione Buddhista Italiana rinnova la propria immagine istituzionale e lancia il sito www.unionebuddhistaitaliana.it e il nuovo “Buddhismo Magazine”. Novità in arrivo anche per il proprio canale Facebook e nel nuovo canale Instagram. Il nuovo sito punta a diventare “un vero e proprio portale informativo del Buddhismo in Italia. Non un luogo di immagine, ma di informazione, incontro e approfondimento dove gli utenti possono trovare contenuti, orientarsi e navigare tra i servizi offerti” dalla stessa Unione Buddhista Italiana. Nasce anche il nuovo logo, un simbolo geometrico, formato da un quadrato in un cerchio, con la presenza dell’ocra che rimanda ai colori della veste del Buddha. Accanto al portale l’Unione Buddhista Italiana presenta anche la propria rivista trimestrale “Buddhismo Magazine”: “I tempi sono maturi per la diffusione di un organo d’informazione che faccia da cassa di risonanza della voce dell’Ubi. Immaginiamo un magazine capace di raccontare la vita dei Centri, e che allo stesso tempo sia in grado di esprimere la sensibilità buddhista su questioni di carattere etico o comunque legate all’attualità. Sarà inoltre un magazine che racconterà del dialogo e delle collaborazioni con le altre tradizioni religiose e dell’impegno dei Buddhisti italiani a sostenere e rafforzare l’amicizia con i praticanti di altre confessioni”, spiega Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddhista Italiana. (ANSA).