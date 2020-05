Siria: media, 2 ondate di attacchi israeliani a est e nord

(ANSA) – BEIRUT, 5 MAG – Due ondate di attacchi aerei attribuite a Israele sono state registrate nelle ultime ore nella Siria settentrionale e orientale, dove avrebbero preso di mira depositi di armi di milizie filo-iraniane. Fonti concordanti siriane e regionali affermano che la prima serie di attacchi aerei è avvenuta attorno alla mezzanotte locale (le 23 in Italia) nella zona orientale di Mayadin, lungo l’Eufrate, non lontano dal confine con l’Iraq. Successivamente, un’altra ondata di attacchi aerei, sempre attribuita a Israele ma non confermata dallo Stato ebraico, ha preso di mira la zona settentrionale di Aleppo, colpendo in particolare strutture di un “centro di ricerche scientifico”, a sud-est della città, già preso di mire in passato.