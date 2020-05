Di Maio, lavoriamo a piano export per nostre imprese

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – “Stiamo lavorando al piano export per rilanciare le imprese italiane e difendere il nostro Made in Italy. Dopo esserci confrontati con i rappresentanti del mondo industriale, adesso stiamo stilando i dettagli del piano che avrà l’obiettivo di rilanciare l’immagine del nostro Paese nel mondo”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb. “Le nostre eccellenze ci permetteranno di ripartire, di rimettere in moto la nostra economia, ma lo Stato deve essere pronto a sostenerle offrendo loro tutti gli strumenti per la ripartenza”, aggiunge.