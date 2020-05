Dopo il lockdown? Cap e Comites-Parigi, la parola ai nostri parlamentari

PARIGI – “La Vita in Europa dopo il lockdown”. È il titolo della video-conferenza organizzata dal “Coordinamento Associazione Professionisti Italiani” di Parigi col sostegno del Comites di Parigi.

La conferenza, come dice appunto il titolo, verterà intorno alla problematica alla quale dovrà far fronte l’Europa, dal punto di vista sociale, economico e politico. Come sarà la nostra vita dopo il lockdown? Cosa cambierà? Cosa si è appreso dall’esperienza vissuta? A questi quesiti cercheranno di dare risposta gli organizzatori dell’interessante iniziativa assieme ai nostri parlamentari eletti nella circoscrizione Europa: l’On. Simone Billi, il Senatore Raffaele Fantetti, l’On. Alessandro Fusacchia, la Senatrice Laura Garavini, l’On. Angela Schirò e l’On. Massimo Ungaro.

L’appuntamento è stato fissato per il 7 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.00. L’incontro formato “webinar” inizierà alle ore 18:15. La partecipazione all’evento è gratuita. Gli interessati potranno iscriversi sia attraverso il portale del “Coordinamento Associazione Professionisti Italiani”, sia attraverso il sito web del Comites-Parigi. Riceveranno il link via mail prima dell’evento.

Redazione Madrid