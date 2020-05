(ANSA) – TEHERAN, 5 MAG – Salgono a 99.970 i casi di coronavirus in Iran, con 1.323 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 63, per un totale di 6.340 decessi confermati. I malati in terapia intensiva sono 2.685, mentre i pazienti guariti aumentano a 80.475. I test effettuati sono complessivamente 519.543. Lo ha reso noto nel suo bollettino quotidiano il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour.