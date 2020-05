Fedenaga el ejecutivo no estimula la producción (Audio Noticia)

Armando Chacín, Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) expresó preocupación ante las fallas en el suministro de gasolina lo que afecta la distribución de los productos de lácteos y cárnicos.

“Son 3 millones y medio de litros de leche y están elaborando un millón 700 mil litros y lo único que han podido hacer los productores es unirse varios de la misma zona y entre todos puedan ir en un solo vehículo”, precisó en entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Considera que el Estado venezolano está tratando de hacer una maniobra con “precios impuestos” en medio de un escenario de inflación y consumidores sin capacidad de compra. “El productor agropecuario recibe casi nada por su producto y cada uno de ellos tendrá que tomar decisiones, como si podrá seguir produciendo con precios controlados”.

Señaló que “en otros países tratan de estimular la producción y en Venezuela va en sentido contrario, no hay créditos bancarios desde hace año y medio”.

Chacín manifestó que si los productores quisieran invertir para volver a funcionar como en la década de los 90, no es posible si no hay una ayuda internacional y esto es inviable en Venezuela porque no hay credibilidad en lo que se hace.