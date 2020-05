Spagna: piano governo per limite numero studenti per classe

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – Il Governo spagnolo sta lavorando con le autonomia locali a un piano per limitare le dimensioni delle classi a 15 studenti. Lo scrive El Pais. Alcune comunità ora ne consentono fino a 28 nella scuola elementare e 40 nella scuola superiore. Il Ministero della Pubblica Istruzione e i Dirigenti regionali trovano impossibile duplicare i gruppi per diversi motivi, il principale è di natura di bilancio: non ci saranno soldi per raddoppiare il personale ed aumentare gli spazi scolastici, quindi lo scenario che si sta delineando è quello di un sistema di istruzione mista in cui gli studenti frequentano le lezioni a turni, al mattino e al pomeriggio, o in giorni o settimane alternati, e lavorano a casa l’altra parte del tempo.”Non possiamo mettere a rischio la salute dei bambini se saranno tutti insieme nella classi senza rispettare la distanza minima stabilita” ha dichiarato il ministro della Pubblica Istruzione, Isabel Celaá.