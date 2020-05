(ANSA) – ROMA, 5 MAG – “Nelle prossime ore verrà organizzato dal ministero degli Esteri insieme al ministero della Difesa un volo militare per riportare in Italia un connazionale bloccato in Guinea Equatoriale. L’uomo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche per aver contratto il coronavirus. Attualmente si trova in terapia intensiva intubato, ma il quadro clinico durante la notte è peggiorato e risultano assenti le medicine per curarlo”. Lo si apprende da fonti della Farnesina.