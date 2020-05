Camera: Fico, anche con Covid ha svolto sue funzioni

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – Grazie agli accordi tra gruppi parlamentari sulla nuova organizzazione dei lavori nel periodo del coronavirus, “la Camera dei deputati è stata in grado di svolgere le diverse funzioni costituzionali ad essa attribuite con continuità e con un’intensità anche maggiore di quella che ha connotato altre esperienze parlamentari richiamate nella Vostra lettera”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in una lettera in cui risponde a 67 deputati di vari gruppi che avevano sollevato critiche sulle modalità di sedute in presenza fisica, chiedendo per ragioni di sicurezza le sedute da remoto.