Dl Covid: ancora rinvio Aula Camera, opposizioni protestano

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – Nuovo rinvio per il decreto Covid alla Camera, con le proteste delle opposizioni contro il governo. La seduta in cui sarebbero dovuti essere esaminati e votati gli emendamenti è stata infatti rinviata a domani mattina alle 9,30, perché il governo non aveva consegnato alla Commissione Bilancio i pareri della Ragioneria generale dello Stato sulle coperture degli emendamenti, documenti necessari perché la Commissione si esprimesse a sua volta sulle proposte di modifica. L’esame degli emendamenti era stato rinviato su richiesta del governo da giovedì scorso a questa settimana perché vi erano alcuni emendamenti della maggioranza, tra cui quello di Stefano Ceccanti sulla parlamentarizzazione dei Dpcm, su cui non si era trovata un’intesa.