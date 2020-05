“Mes de Europa” festejará su 3° edición desde el confinamiento

CARACAS – Durante todo el mes de mayo se estará celebrando el “Mes de Europa” a través de una serie de actividades culturales virtuales organizadas por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, cuyo punto central es el 9 de Mayo, “Día de Europa”, fecha en la que se conmemoran los 70 años de la Declaración Schuman que impulsó la creación de la UE.

Un concurso de fotografía, cine, música, feria educativa y más actividades son parte de la nutrida programación de la III Edición del Mes de Europa, que este año y debido al confinamiento social por la pandemia del coronavirus, tuvo que modificarse y adaptase a la actual coyuntura, tendiendo como principales escenarios las redes sociales.

“A pesar de este momento particular que nos toca vivir con la pandemia del COVID-19, no podíamos pasar por alto esta ocasión para conmemorar con los venezolanos y compartir con ellos una fecha tan destacada para nosotros (…) por ello no quisimos abandonar la programación del Mes de Europa”, indicó Isabel Brilhante, Embajadora de la UE en Venezuela.

Lejos pero juntos

Comentó que las venideras actividades estarán asociadas al Día Mundial de la Libertad de Prensa y para el Día de Europa (próximo 9 de mayo) contarán con un programa especial que comprende un videos con los testimonios de los Embajadores de la UE en Caracas; la interpretación del Himno de Alegría y del Himno de Venezuela, tocado por músicos europeos y venezolanos desde sus hogares.

Informó que habrá también un evento musical con prestigiosos artistas europeos que han formado parte de las ediciones pasadas del Festival Europeo de Jóvenes Solistas, quienes darán una actuación desde sus respectivas casas en Europa, las cuales se complementarán con otras de músicos venezolanos integrantes de las diversas orquestas nacionales.

El calendario del Mes de Europa fue reprogramado dada las circunstancias del mundo e irá anunciando las actividades paulatinamente, las cuales ejecuta con la colaboración de Embajadas, Consulados e Institutos Culturales de los Estados miembros acreditados en Venezuela.

Asimismo, está en agenda y siempre sin costo, recitales musicales, recorridos virtuales por la ciudad para seguir redescubriendo las “Huellas europeas en Caracas”, concursos y un festival de cine línea.

La Embajadora hizo extensiva la invitación a seguir las redes sociales de la Delegación, para participar y seguir la programación preparada, la cual estarán disponibles en las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook con el usuario @UEenVEnezuela, y a través de la etiqueta #MesEuropaVZLA

El nacimiento de la UE

Vale mencionar que el 9 de mayo se conmemora la paz y unidad del continente europeo, fecha aniversario de la histórica declaración de Schuman, discurso pronunciado en París por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman en el año 1950, quien propuso una nueva forma de cooperación política que alejara las posibilidades de un conflicto bélico entre los países europeos y fomentaba crear una institución que gestionara la producción de carbón y acero. Hoy 70 años después, se considera que ese momento el punto de partida de la Unión Europea y el Día de Europa.