Provea defiende su labor ante imputaciones de Maduro

CARACAS – La ONG Provea respondió este lunes a las acusaciones del mandatario Nicolás Maduro, que aseguraba que la organización es financiada por la CIA y que ofrece protección a terroristas que “atentan contra la estabilidad” en el país.

A través de un video en twitter, Marino Alvarado, coordinador de Investigación de Provea, subrayó que son una organización que tiene 31 años trabajando en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos y que se mantienen fieles a ese compromiso.

“31 años realizando propuestas para mejorar la situación de derechos humanos, tenemos un compromiso por la lucha del rescate de la democracia, para seguir luchando por mejores condiciones de vida, para que no se sigan realizando ejecuciones y llevando sufrimiento a los sectores populares, para que no se siga torturando, que no sigan existiendo presos políticos y se trate con dignidad a los que cometieron un delito”, señaló.

Alvarado reiteró que continuarán laborando por el bienestar de los venezolanos apoyados en la organización y sus directrices.

Por su parte, Nicolás Maduro ante los acontecimientos ocurridos en las costas venezolanas dijo: “Sale Provea ahí mismo, una organización financiada por la CIA y que algún día defendió los derechos humanos en el país, salen rápido a darle cobertura a los terroristas. Aun cuando ya están capturados, están convictos y ya están confesos. Tenemos el material, el dinero, la droga que los financiaba, las armas y los planes”, indicó durante una transmisión por televisión.

Maduro rechazó los intentos de incursión de presuntos mercenarios que trataron de entrar al país con el objetivo de asesinarlo. Aseguró que a estas personas las financian EEUU y Colombia, confabulados con la oposición venezolana.

“Ahora aparece Provea y la oposición diciendo que se respeten los derechos humanos de estas nobles ovejas descarriadas, cuando tenemos suficiente material grabado con su voz diciendo que venían a matar a sangre y fuego”, señaló.

“No son líderes políticos que salen a la calle a luchar por unas ideas, que salen a la calle a defender un proyecto, que salen a la calle a hacer oposición democrática. Son terroristas financiados en el exterior que vienen a matar”, expresó Maduro.

Ante estas acusaciones, Provea se defendió ratificando su compromiso con los venezolanos y la defensa de los derechos humanos y que se mantienen fiel a ese compromiso.