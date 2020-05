Marco Sentieri, “Billy Blu” da Sanremo ai banchi di scuola

MADRID – Marco Sentieri è stato tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo Festival di Sanremo, con la canzone Billy Blu. Sposato con due figli, il suo vero nome è Pasquale Mennillo. La scelta del nome d’arte si deve ad una combinazione di fattori.

– Questo pseudonimo – ci rivela lui stesso – nacque intorno all’anno 2000, quando decisi di intraprendere la carriera da solista. Il mio nome sembrava troppo comune e quindi dal connubio di Marco, un nome che mi era sempre piaciuto fin da piccolo, e Sentieri, ispirato alla soap opera degli anni ‘90 che guardavo insieme a mia madre, nacque “Marco Sentieri”.

Nato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, l’11 giugno 1985, Marco approda alla scena musicale giovanissimo: a soli 16 anni lascia la terra natia e si trasferisce a Roma. La sua carriera, malgrado la giovane età, inizia ufficialmente proprio in questo periodo, con la costituzione del gruppo Quarto Senso e la successiva partecipazione a “Sanremo Rock Giovani”:

– Si! – conferma – Diciamo che con Quarto Senso abbiamo cominciato a fare cose più nazionali, più di rilievo, rispetto ai 3 o 4 anni precedenti, in cui comunque già facevo musica. Quarto Senso è stata la prima band che ho formato e con la quale, appunto, siamo giunti alle finali di Sanremo Rock, nel 2002.

Dopo un grande bagaglio di esperienze accumulate in campo musicale arriva, nel 2016, anche la partecipazione, in Romania, al bootcamp di X-Factor. Qui la sua carriera subisce un’impennata:

– In Romania ho ricevuto tanto affetto! – dichiara entusiasta – Lì amano tantissimo gli italiani e tutt’ora vengo seguito assiduamente, attraverso le mie pagine social. A livello personale, lavorare in quel contesto non ha rappresentato grandi differenze rispetto all’Italia, anche perché il format di X-Factor è uguale in tutta Europa, ma il calore della gente è stato davvero indimenticabile.

Al rientro in Italia, Sentieri avvia una serie di collaborazioni con artisti dello stesso genere. Ed apre i concerti di diversi personaggi, tra i quali Rocco Hunt, Clementino e il gruppo dei Gemelli Diversi. Qualcuno ha definito la sua musica una miscela tra rap e trap, un genere che incontra decisamente i gusti delle nuove generazioni. Marco, però, ci tiene a precisare:

– Penso che la mia musica sia più un pop-rap. Non credo di avvicinarmi al mondo trap. Tra le varie definizioni, mi ha colpito in particolare quella in cui sono stato considerato il ‘collante tra la vecchia e la nuova generazione’, capace di suscitare emozioni in entrambe le fasce di età: questa cosa mi piace molto.

All’ultimo festival di Sanremo, Marco Sentieri ha concorso nella categoria Nuove Proposte, gareggiando contro nomi quali Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann (poi risultato vincitore), Matteo Faustini e Tecla Insolia. Il suo brano Billy Blu porta la firma di un grande autore, Giampiero Artegiani, scomparso nel 2019, e affronta il tema del bullismo. Siamo curiosi di capire il suo legame con Artegiani.

– Purtroppo – ci rivela – non l’ho mai conosciuto personalmente. Uno dei suoi migliori amici, il maestro Adelmo Musso, mi propose di ascoltare il brano e provai subito una forte emozione. Non sapevo ancora chi fosse l’autore ma decisi subito di cimentarmi nel progetto, facendo diventare Billy Blu una canzone “mia”, cucendomela addosso, e credo che questa cosa si sia notata. Il brano – prosegue – è stato accolto nel mondo della musica come mai mi sarei aspettato. Primo tra i giovani su Spotify, nella settimana dopo il festival; migliaia di recensioni sui social; definito dalla stampa come il vincitore morale del festival. Insomma, direi che meglio di così non poteva andare!

Il brano, che a un certo punto recita: ”bulli non si nasce, no, lo si diventa, quando hai una famiglia distratta e disattenta”, pone l’accento sul fatto che il fenomeno del bullismo sia lo specchio di una vita sempre più frenetica, che distoglie l’attenzione dei genitori nei confronti dei loro figli.

– Credo che una delle cause maggiori sia proprio questa – ribadisce Marco.

E proprio con l’obiettivo di avvicinare i più giovani a questo tema, immediatamente dopo il festival di Sanremo Billy Blu è diventato un progetto itinerante per le scuole italiane, purtroppo bloccato temporaneamente a causa dell’emergenza Coronavirus.

– Si! – conferma Sentieri – Avevamo già cominciato a programmare il tour per le scuole primarie e secondarie, portando Billy Blu sui banchi di scuola per cercare di sensibilizzare i ragazzi. Adesso le scuole sono chiuse, ma appena possibile continueremo quello che avevamo iniziato. Bisogna parlare di questo fenomeno un po’ di più, perché può essere una forma di violenza davvero spietata.

Nel frattempo, neanche l’isolamento ferma l’inarrestabile Marco Sentieri.

– Sto lavorando all’album – ci rivela – e spero che possa uscire entro fine anno!

Stefania Del Monte