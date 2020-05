(ANSA) – ROMA, 06 MAG – “Le ipotesi di sanatoria in campo riguardano la possibilità di concedere permessi di soggiorno temporanei per gli immigrati irregolari. Questo non aiuta l’emersione del lavoro nero, anzi lo fa aumentare. Non accetto però i permessi di soggiorno temporanei, perchè così il lavoro nero aumenta”. Lo dice il capo politico di M5s Vito Crimi a Radio 24.