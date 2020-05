Balcani: Serbia, colloquio Vucic-Michel in vista vertice

(ANSAmed) – BELGRADO, 6 MAG – Nell’imminenza del vertice Ue-Balcani occidentali in programma oggi pomeriggio in videoconferenza, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto stamane un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Come ha riferito la presidenza a Belgrado, è stato constatato lo spirito di solidarietà mostrato nell’emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus, con Vucic che ha ringraziato l’Unione europea per gli aiuti concessi alla Serbia, e Michel da parte sua che ha sottolineato la generosità e solidarietà mostrata dalla Serbia inviando aiuti medico-sanitari all’Italia e ad altri Paesi della regione balcanica. Michel ha ribadito l’impegno della Ue alla prospettiva europea dei Balcani occidentali e il suo forte appoggio alle riforme politiche, economiche e sociali nei Paesi della regione.