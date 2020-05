Terremoti: 44 anni fa il sisma che devastò il Friuli

(ANSA) – TRIESTE, 06 MAG – In 59 secondi tutto venne giù. Intorno non c’erano più case ed edifici, ma solo polvere e devastazione. Era la sera del 6 maggio 1976: alle 21 una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 fece tremare il Friuli provocando ingenti danni e crolli. Circa mille i morti, 3 mila i feriti. Un ‘Orcolat’, come lo definisce la gente del posto, che 44 anni fa mise in ginocchio parte della regione. Per le disposizioni legate al contenimento del coronavirus, oggi a Gemona del Friuli si svolgerà una cerimonia in forma ristretta, con la deposizione di corone, una messa a porte chiuse e 400 rintocchi di campana per ricordare i 400 morti. “Sarà una commemorazione silenziosa – scrive il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, su fb – mai vissuta prima. Da quella terrificante esperienza amministratori e politici hanno pianificato con successo ricostruzione e sviluppo della regione”.