Rsa: Trivulzio, indagine penale doverosa

(ANSA) – MILANO, 6 MAG – E’ “doverosa” l’indagine penale aperta sul Pio Albergo Trivulzio di Milano. Lo hanno spiegato in una videoconferenza stampa il virologo Fabrizio Pregliasco, supervisore della struttura, e l’avvocato Vinicio Nardo, legale dell’ente e del dg Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia colposa e omicidio colposo. Sia il virologo sia il legale hanno parlato della “professionalità” di medici e personale del Pat e Nardo ha parlato anche di una “ondata mediatica che si è abbattuta come una tsunami per primo e soprattutto sul Trivulzio”. Al Trivulzio “nessuno ha mai detto o messo per iscritto che non si dovevano usare le mascherine per non diffondere il panico”. Lo ha spiegato l’avvocato Vinicio Nardo, legale dell’ente e del dg Giuseppe Calicchio, in una videoconferenza stampa, nella quale ha parlato anche della “penuria” delle mascherine nella prima fase dell’emergenza e del fatto che pure “le forniture ordinarie del Trivulzio sono state dirottate” verso gli ospedali in quel periodo.