Fase 2: silenzio tra i Sassi di Matera, si spera in estate

(ANSA) – MATERA, 06 MAG – I rioni Sassi sono ancora immersi nel silenzio ma alcuni, tra ristoratori, gestori di bar, di attività museali e artigianali, sono tornati e stanno facendo lavori per farsi trovare pronti alla ripresa. Negli ultimi mesi il coronavirus ha azzerato le presenze dei turisti che nel 2019, anno della capitale europea della cultura, avevano fatto registrare un boom in città. Ma non manca chi spera nel futuro. Alcuni albergatori segnalano che sono ancora attive prenotazioni per luglio e agosto, quando si spera possano tornare almeno un po’ di turisti italiani.