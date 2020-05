Calcio: Sané verso il Bayern, firmerà in quinquennale

(ANSA-AFP) – MONACO DI BAVIERA, 06 MAG – Il Bayern Monaco e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Leroy Sané: l’importo per il passaggio dell’attaccante tedesco dalla Premier alla Bundesliga, tuttavia, resta da negoziare. Lo scrive la Bild. Il Bayern, secondo il giornale, avrebbe offerto 40 milioni di euro per il cartellino del 24enne, al quale verrebbe sottoposto un contratto di cinque anni. Fino a qualche mese addietro non sarebbero bastati 100 milioni di euro per Sane. Secondo la Bild, il Bayern giustificherebbe la propria offerta con la crisi – riconducibile al coronavirus – che ha indebolito dal punto di vista economico il mercato del calcio e ridotto i bilanci delle società. Dal canto suo, il Manchester City ha bisogno di intascare grosse cifre per soddisfare i requisiti del fair-play finanziario dell’Uefa, e anche alla luce del fatto che il contratto di Sané scadrà nel giugno 2021. Fra un anno, dunque, l’attaccante potrebbe partire dall’Inghilterra a parametro zero. A questo si aggiunge che Sané è reduce da un grave infortunio al ginocchio, rimediato ad agosto dell’anno scorso e che lo ha tenuto fuori nove mesi. (ANSA-AFP).