Migranti: Carfagna, urge sanatoria per colf e badanti

(ANSA) – ROMA, 6 MAG – “Spero che il governo ascolti le Acli e i molti altri soggetti che rivendicano una sanatoria per colf e badanti e credo che il “Modello Maroni” sia da recuperare e riproporre: quella norma consentì l’emersione di centinaia di migliaia di lavoratrici in nero che assistevano bambini, anziani, disabili, dando un sostegno fondamentale alle famiglie italiane”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. “Quel sostegno oggi – sottolinea – serve più di ieri: con le scuole chiuse e le case di riposo devastate dall’epidemia l’aiuto domestico rappresenta una necessità assoluta e urgente per milioni di donne. La sanatoria regolarizzerà il mercato, sottrarrà le lavoratrici al ricatto del caporalato molto attivo pure in questo settore, porterà soldi nelle casse dello Stato, aiuterà le famiglie, permetterà maggiori controlli sul virus: davvero non vedo un motivo per non farla subito”.