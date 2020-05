Golf: in Spagna si torna sui green l’11 maggio

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – L’11 maggio, quando inizierà la cosiddetta “Fase 1”, in buona parte della Spagna si tornerà a giocare a golf. Se La Gomera, arcipelago delle Canarie, ha fatto da apripista con l’apertura del Tecina Golf Club arrivato lo scorso 4 maggio, in diverse parti della nazione si potrà tornare sui green da lunedì prossimo. Le mascherine saranno certamente raccomandate a tutti i giocatori, ma non obbligatorie. Stesso discorso per l’utilizzo dei guanti. Mentre sarà assolutamente vietato, tra le altre cose, toccare le aste delle bandiere. Gli appassionati saranno poi tenuti a mantenere un distanziamento sociale di 4 metri sui fairway e di 2 intorno ai green. Nessuna possibilità di rastrellare i bunker, mentre le prenotazioni dovranno essere effettuate via online, così come i pagamenti. Rimarranno invece chiusi gli spogliatoi, stesso discorso per le Club House. (ANSA).