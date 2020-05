Ciclismo: Viviani ‘Roubaix? Mi piace Giro tutto italiano..’

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – “Per il nuovo calendario sono felice e lo dovrebbe essere tutto il mondo del ciclismo, perché è il primo segnale di ripartenza di cui tutti avevamo bisogno”. Così l’olimpionico della pista, Elia Viviani, commenta all’ANSA le tappe del nuovo calendario del ciclismo per il 2020. “Credo che per tanti l’obbiettivo principale sarà il Tour, le sovrapposizioni erano purtroppo inevitabili. Le classiche durante il Giro sono tante e costringeranno gli atleti fare delle scelte – aggiunge -. A me personalmente un Giro tutto in Italia a ottobre piace: farò il possibile per esserci”. (ANSA).