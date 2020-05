Coronavirus: Belgio allenta lockdown, 11/5 riaprono i negozi

(ANSA) – BRUXELLES, 6 MAG – Il Belgio annuncia un allentamento del lockdown con riaperture progressive e graduali. “A partire da domenica 10 maggio sarà permesso per ogni famiglia accogliere quattro persone, ma sempre le stesse e si dovranno rispettare le distanze di sicurezza”. Lo ha annunciato la premier belga Sophie Wilmes nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. confermando quanto era circolato nei giorni scorsi, vale a dire la riapertura dei negozi da lunedì 11 maggio ma a certe condizioni: un solo cliente per 10 metri quadrati per un massimo di 30 minuti al quale si consiglia di indossare la mascherina e di recarsi vicino casa o nei pressi del posto di lavoro. “Fate i vostri acquisti da soli”, ha consigliato Wilmes. “Caffè, bar e ristoranti rimarranno ancora chiusi mentre restano vietati i raduni come anche le escursioni”, ha aggiunto la premier.