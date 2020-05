Calcio: Barcellona test e tamponi, venerdì si torna in campo

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Anche il Barcellona vede la luce in fondo al tunnel. Oggi, nella ‘Ciutat esportiva Joan Gamper’, giocatori e tecnici sono stati sottoposti al test del coronavirus prima del ritorno agli allenamenti. Messi e compagni sono arrivati a bordo delle rispettive auto muniti di mascherine e guanti, si sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, quindi ai tamponi. Ai calciatori blaugrana è stato imposto anche un elettrocardiogramma di controllo prima della ripresa ufficiale dell’attività. I giocatori del Barcellona hanno lasciato il centro sportivo con una borsa biodegradabile in cui il club hanno riposto gli abiti che indosseranno quando torneranno ad allenarsi. I test saranno completati entro 48 ore, venerdì è prevista la ripresa della preparazione. Ai giocatori è stato consegnato un dossier redatto dai responsabili della Liga che contiene le informazioni e le relative raccomandazioni legate al coronavirus per evitare il contagio. (ANSA).