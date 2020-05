Gb: Archie compie un anno, Meghan cattura sorriso in video

(ANSA) – LONDRA, 6 MAG – Immagini di gioia e di quiete familiare lontano dal Regno Unito per i duchi di Sussex, Harry e Meghan, nel giorno del primo compleanno del loro piccolo Archie, celebrato oggi con un video di beneficenza diffuso dagli Usa, dove hanno scelto al momento di vivere, a Los Angeles, dopo la rinuncia allo status di membri senior della famiglia reale britannica in favore d’una vita più indipendente. In attesa della pubblicazione in estate di una biografia che, secondo alcune anticipazioni, potrebbe mettere in imbarazzo casa Windsor raccontando il punto di vista dei duchi ‘ribelli’ sulla scelta della ‘fuga’, i Sussex hanno deciso di diffondere via Instagram un raro filmato di Archie: sorridente in braccio a mamma Meghan che gli legge una storia chiamandolo “Arch”. Le immagini, riprese da Harry, mostrano la duchessa vestita di celeste che sfoglia le pagine di ‘Duck! Rabbit!’ (uno dei libri illustrati preferiti dal figlio), leggendo qualche brano nell’isolamento domestico dovuto all’emergenza coronavirus.