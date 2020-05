Banche: rodaggio finito ma domande ancora in coda

ROMA. – La macchina per il sostegno alla liquidità di imprese e famiglie, che passa attraverso banche, fondo di garanzia per le Pmi e Sace, si è messa in moto e il processo di concessione di nuovi finanziamenti, così come quello di autorizzazioni alle moratorie sui prestiti, sembra aver superato la fase del rodaggio ma l’Abi chiede al governo “miglioramenti” delle norme per velocizzare ancor più i prestiti.

I numeri di richieste crescono infatti a vista d’occhio e presso gli istituti di credito il lavoro prosegue a ritmi serrati. Ma non mancano le critiche di chi lamenta comunque ritardi nel sistema di prestiti garantiti dallo stato e, secondo quanto lamentano i sindacati del settore, nei confronti dei bancari, si sta sollevando un “clima di odio”.

Nel confronto, definito “costruttivo” con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini ha illustrato alcuni punti che potrebbero risolvere il “collo di bottiglia” in cui sono ancora le centinaia di migliaia di richieste delle imprese: le banche chiedono così miglioramenti su “profili di certezza del diritto, tutela della legalità e prassi operative”.

In precedenza il premier aveva assicurato che si “lavorerà per trovare una soluzione equa” di fronte ai timori delle banche di poter essere eventualmente coinvolte nel concorso in reati collegati alla bancarotta, mentre nel decreto maggio dovrebbero essere stanziati 4 miliardi in più per il Fondo di garanzia delle Pmi, la cui dotazione iniziale era di 1 miliardi di euro.

Ceto il record giornaliero della task force costituita da Ministero dell’Economia, Bankitalia, Abi, Mediocredito Centrale e Sace mostra una crescita quotidiana costante dei numeri per tutte le misure di sostegno disegnate dal governo. A darne conto sono i dati diffusi oggi dall’Abi, che mostrano come le richieste di finanziamento pervenute dalle banche al Fondo centrale di Garanzia continuano a crescere “cospicuamente”.

Al 5 maggio, infatti, sono pervenute quasi 92 mila domande (circa 9 mila in più in un solo giorno) per 5.595 milioni di finanziamenti richiesti. Con un boom delle operazioni di anticipazione di liquidità fino a 25 mila euro, che hanno superato quota 70mila (circa novemila in più in un solo giorno), con finanziamenti richiesti per circa un miliardo e mezzo.

Prestiti che, come ricorda Mediocredito Centrale, non hanno bisogno di istruttoria e quindi possono essere erogati in automatico dalle banche una volta inviati al Fondo.

“Questi dati di insistenti incrementi da diversi giorni delle domande presentate dalle banche, per conto dei clienti, al Fondo di garanzia, evidenziano – sottolinea l’Associazione bancaria – che è ormai superato il periodo di rodaggio nell’applicazione dei decreti legge 17 marzo e 8 aprile, anche dopo l’autorizzazione successiva della Commissione Europea, e che le banche sono molto impegnate nel lavorare le richieste dei clienti”.

Oltre alle richieste di nuovi finanziamenti, salgono anche, a 1,6 milioni, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti, per 177 miliardi, e superano quota 90.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.

Sul fronte della Sace, inoltre, è entrato in piena operatività anche “Garanzia Italia”, lo strumento per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Ad oggi, come ha ricordato lo stesso Ad di Sace Pierfrancesco Latini, in audizione presso la commissione di inchiesta sulle banche, sono stati realizzati i primi tre interventi presentati da due banche diverse e sono attualmente in corso circa 170 istruttorie da parte delle banche per altrettante operazioni di finanziamento, per un valore complessivo di circa 12,5 miliardi di euro.

Latini ha spiegato in particolare che, una volta terminata l’attività di istruttoria, costruzione dei pool e conseguente delibera, le banche presentano le richieste a Sace che fornisce a sua volta le garanzie nell’arco di 48 ore dalla ricezione.