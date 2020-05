Colombia pide realizar conferencia de donantes económicos para migración venezolana

CARACAS – Este miércoles, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió de forma urgente realizar una conferencia de donantes internacionales para la crisis humanitaria actual que atraviesa Venezuela y que se ha intensificado en los últimos meses debido a la presencia del coronavirus.

El mandatario precisó que los objetivos del encuentro son: movilizar recursos; fortalecer capacidades en controles de salud en puntos fronterizos y enviar un “mensaje claro y contundente de que el proceso de reactivación de la democracia en Venezuela es inaplazable”.

Aseguró que los recursos que se han otorgado al éxodo venezolano son “irrisorios” si se comparan con otras crisis migratorias que se han registrado alrededor del mundo. Señaló que en estos momentos, el flujo de la migración masiva se ha detenido por la pandemia pero que se ha evidenciado el retorno de muchos ciudadanos a Venezuela.

“No puede recaer sobre nosotros toda la responsabilidad de un choque migratorio de esta naturaleza. La crisis venezolana puede afectar cada vez más a la estabilidad de la región”, expresó Duque.

El político indicó que esta realidad no quiere decir que no exista de un “riesgo latente” debido a que la “la crisis humanitaria está ahí y crece” con el pasar del tiempo. Advirtió que se puede reactivar el éxodo en medio de la pandemia porque Venezuela no tiene controles epidemiológicos ni información veraz sobre el impacto del virus.

El jefe de Estado detalló que los gobiernos de España y Estados Unidos están tratando de organizar la conferencia en la cual sea virtual y que el proceso se realice de forma rápida. Asimismo, propuso unificar la acción internacional que en estos momentos estas dividida en el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

El colombiano recordó que el panorama del país vecino de agrava debido a que existe en el poder una “dictadura opresora” lo que ha producido que la situación de la nación sea “famélica”; es por ello que puntualizó que se debe seguir la ruta que estableció el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que consiste en el “cese de la usurpación, un gobierno de transición y la celebración de unas elecciones libres, democráticas y justas para la nación petrolera.