Internazionalizzazione: 3 milioni da Cciaa Marche

(ANSA) – ANCONA, 07 MAG – Un’azione congiunta di Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche a favore dell’internazionalizzazione delle imprese. L’ente camerale mette a bando 3 milioni di euro. L’amministrazione regionale 5,7 milioni di contributi a fondo perduto, con un bando che scadrà il 23 maggio, per sostenere i processi di internazionalizzazione delle pmi del sistema abitare e moda e per lo sviluppo di nuovi modelli di business. “Due mesi di pesantissima crisi ci consegnano un’economia e un commercio profondamente modificati – commenta il presidente della Camera marchigiana, Gino Sabatini – abbiamo scoperto, anche in Italia, la comodità di fare acquisti da casa, fino a oggi un obbligo, ora un’abitudine della quale tenere conto nell’immaginare un nuovo modello di business. Se non si è capaci di intercettare queste nuove esigenze, declinandole per spingere la propria capacità di esportare, si rischia di rimanere definitivamente indietro”. L’assessore regionale alle Attività produttive, Manuela Bora, sottolinea che ora si può “immaginare un futuro prossimo dove il digitale diventa uno strumento a supporto delle imprese esportatrici, con momenti di matching virtuali che si accompagnano alle fiere fisiche, senza peraltro sostituirle, con servizi sempre più segmentati grazie all’analisi dei big data con i quali monitorare le decisioni dei clienti”. Da qui la scelta di un programma di internazionalizzazione, dice Bora, che “aiuti i nostri imprenditori e le loro aziende ad essere presenti ai principali eventi che si svolgeranno a livello internazionale, ma anche a saper cogliere le opportunità del marketplace”.