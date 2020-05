Calcio: Raiola, nessun messaggio di Mkhitaryan all’Arsenal

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – “Mkhitaryan non ha mandato alcun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake-news sono assolutamente inaccettabili”. Così, su Twitter, Mino Raiola, agente del fantasista della Roma. Il procuratore fa riferimento alle presunre pressioni – di cui si era parlato nelle ultime settimane – da parte dello stesso giocatore armeno sul club londinese, al fine di far abbassare il prezzo del suo cartellino, cosa che renderebbe in discesa la strada verso la permanenza in giallorosso. Nulla di vero, sostiene Raiola. (ANSA).