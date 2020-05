Ft, scontro Ue-Cina sull’origine del coronavirus

(ANSA) – BRUXELLES, 7 MAG – Scontro tra Ue e Cina sull’origine del coronavirus. Lo scrive il Financial Times riferendo che “l’Ue ha accusato la Cina di censurare un articolo co-firmato dal suo ambasciatore a Pechino e pubblicato sul China Daily”, voce del Pcc, “rimuovendo un riferimento allo scoppio del coronavirus in Cina”. “È deplorevole vedere che la frase sulla diffusione del virus è stata modificata”, ha detto Nicolas Chapuis, ambasciatore europeo a Pechino. La parte dell’articolo rimossa indicava che “il coronavirus è originato in Cina e poi si è diffuso nel resto del mondo”.L’Ft scrive che “l’editoriale, che è stato pubblicato mercoledì sul China Daily, è stato cofirmato dagli ambasciatori in Cina degli Stati membri dell’Ue”. Il Financial Times sottolinea che “la censura è l’ultimo esempio degli sforzi di Pechino per far fronte a chi l’accusa di avere gestito male i primi giorni della pandemia, che si ritiene abbia avuto inizio nella città cinese di Wuhan alla fine del 2019”.