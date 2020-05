Israele: Knesset vota a favore intesa Netanyahu-Gantz

(ANSAmed) – TEL AVIV, 7 MAG – La Knesset ha votato a favore dell’accordo di coalizione tra il premier Benyamin Netanyahu e il suo ex avversario Benny Gantz per un governo di emergenza nazionale, facendo un ulteriore passo verso la risoluzione della crisi politica. L’approvazione è avvenuta dopo che ieri sera la Corte Suprema non ha accolto le petizioni che era stato presentate contro l’intesa e contro la possibilità che un deputato incriminato, come Netanyahu, possa diventare premier in base all’accordo di governo con Gantz. Entro stasera la Knesset con tutta probabilità indicherà Netanyahu come deputato che ha una maggioranza di voti per formare il nuovo governo che dovrebbe giurare il 13 maggio. Se così sarà terminerà il limbo politico di Israele che è costato ben 3 elezioni.