Fase 2: Fedriga, aprire il commercio l’11 maggio

(ANSA) – TRIESTE, 7 MAG – “Andrò alla Conferenza delle Regioni e porterò la posizione della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la riapertura l’11 maggio”, con il rispetto di tutti i protocolli nazionali per la sicurezza, “del commercio e il 18 maggio delle restanti attività, come i servizi alla persona, se servono ulteriori approfondimenti”. Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. “Si tratta di una proposta di buon senso – ha spiegato – la riapertura non può essere uno scontro tra istituzioni ma una collaborazione”. Per Fedriga, la proposta “non vuole essere provocatoria, ma responsabile”. “Il mio scopo – ha aggiunto durante una conferenza stampa a Trieste – è dare risposte, non voglio andare allo scontro, ma trovare soluzioni”. Rispondendo poi a una domanda sulla possibilità di riapertura dei centri commerciali, ha precisato: “Se ci sono delle regole chi le rispetta può aprire, si dovrà organizzare in modo differenziato rispetto alla tipologia” dell’attività.